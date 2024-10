Palpite: Crystal Palace x Liverpool – Campeonato Inglês – 5/10/2024

Liverpool goleia West Ham por 5 a 1, e está nas oitavas da Copa da Liga Inglesa 2024/25 (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Na liderança isolada do Campeonato Inglês, o Liverpool possui um ponto a mais que os dois primeiros colocados (Arsenal e Manchester City). Seu oponente da vez será o Crystal Palace, que segue em busca de seu primeiro triunfo na competição. O jogo começa às 8h30 (de Brasília) de sábado (5). As equipes se encontram no Selhurst Park Stadium, em Londres, Inglaterra. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Crystal Palace x Liverpool

Vivendo um momento ruim na temporada, o Crystal Palace segue em busca de sua primeira vitória na Premier League. Do outro lado, o Liverpool segue na liderança isolada do Campeonato Inglês, vindo de uma vitória suada na rodada anterior diante do Wolverhampton, pelo placar de 2 a 1.

Apesar de ser um palpite bastante arriscado, é um cenário plenamente possível. O Crystal Palace ainda não conseguiu vencer na Premier League, mas mostra bom potencial ofensivo e melhores performances quando atua como mandante. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Crystal Palace e seu desempenho atual

O Crystal Palace definitivamente ainda não conseguiu encaixar seu melhor nível de jogo na reta inicial da Premier League. Ao final da sexta rodada, a equipe ainda busca seu primeiro triunfo na atual edição.

Com três empates e três derrotas, aparece dentro da zona de rebaixamento com apenas 3 pontos somados. A pontuação foi conquistada entre a 3ª e a 5ª rodada, quando empatou três vezes consecutivas.

Em paralelo com o Campeonato Inglês, segue disputando a Copa da Liga Inglesa. Na competição em questão, venceu as duas primeiras rodadas contra equipes da segunda divisão, sendo elas o Norwich e o Queens Park Rangers, respectivamente.

Liverpool e sua última performance

O Liverpool vive grande fase na temporada, apesar de estar com o calendário recheado de jogos e o desgaste físico de seus jogadores pode aparecer em breve.

Na última vez que entrou em campo, os Reds garantiram seu segundo triunfo consecutivo na Liga dos Campeões da Europa. Na rodada em questão, recebeu o Bologna em Anfield e de maneira controlada, venceu o clube italiano por 2 a 0.

No Campeonato Inglês, o elenco comandado por Arne Slot sofreu apenas uma derrota até então. Ao final da sexta rodada, aparece na ponta da tabela com cinco vitórias, sendo a mais recente contra o Wolverhampton, por 2 a 1.