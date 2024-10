Palpite: Aston Villa x Manchester United – Campeonato Inglês – 6/10/2024

Jeremy Doku comemora o gol em Manchester City x Watford no Etihad stadium (Foto: Darren Staples / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após sofrer mais uma goleada vexatória na rodada anterior, o Manchester United busca sua 3ª vitória na Premier League. Seu oponente da vez será o Aston Villa, que briga para ingressar no G4. O jogo começa às 10h (de Brasília) de domingo (6). As equipes se encontram no Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Aston Villa x Manchester United

Fazendo mais um início de campanha sólido na Premier League, o Aston Villa tem o objetivo de terminar entre os quatro primeiros colocados na atual edição deste torneio, sendo atualmente o quinto colocado da tabela. Do outro lado, o Manchester United faz uma vergonhosa trajetória nesta reta inicial de Campeonato Inglês, sofrendo recentemente sua segunda goleada no Old Trafford apenas nesta edição do torneio.

Mesmo que o Manchester United siga com atuações ruins dentro do Old Trafford, tem sido mais sólido quando joga fora de casa. No Villa Park, é provável que as duas equipes não tenham uma postura tão ofensiva, corroborando com um possível cenário de igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Leia os melhores palpites para o Campeonato Inglês.

Aston Villa e seu desempenho atual

O Aston Villa vive um grande momento na atual temporada. Em sua aparição mais recente, venceu sua segunda partida consecutiva na Liga dos Campeões da Europa.

No confronto em questão, surpreendeu ao desbancar o Bayern de Munique, no Villa Park, por 1 a 0. Antes do triunfo contra o clube alemão, também havia vencido o Young Boys na estreia da Champions, fora de casa, pelo placar de 3 a 0.

No Campeonato Inglês, a equipe detém um bom aproveitamento na reta inicial. Ao final da sexta rodada, aparece na quinta posição com 13 pontos somados, resultado de uma trajetória com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Manchester United e sua última performance

O Manchester United segue com atuações extremamente decepcionantes na divisão de elite do futebol inglês. Na última rodada disputada na Premier League, foi goleado em pleno Old Trafford pelo Tottenham, pelo placar de 3 a 0.

Essa não foi a primeira vez que os Red Devils deram vexame como mandante na atual edição do torneio. Em outro clássico, contra o Liverpool, também acabou goleado por 3 a 0.

Ao menos, a equipe conseguiu avançar às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa recentemente, depois de atropelar o Barnsley, na fase 16 avos do torneio, por expressivos 7 a 0.