O Palmeiras reencontrou o caminho das vitórias. Acabou com o jejum no Campeonato Brasileiro e trouxe de volta à torcida, pelo menos temporariamente, a esperança de quem sabe continuar lutando pelo título nacional. Nos vestiários após os 3 a 1 sobre o Fortaleza, no sábado (22), no Allianz Parque, o goleiro Weverton evitou fazer projeções sobre o futuro alviverde na competição.



- Não é uma frase clichê, mas o Palmeiras sempre vai jogar para ganhar a próxima partida. Não dá para a gente saber de verdade o que vai acontecer no final do ano. Não sabemos nem se vamos estar vivos. Tudo pode acontecer na vida da gente. Tem muita água para passar debaixo da ponte.