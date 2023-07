Ao iniciar a coletiva pós-jogo do último sábado (22), o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, ironizou as críticas à postura corporal adotada por ele ao falar com os repórteres. A jornalista Lívia Nepomuceno, da "Band", havia reclamado da forma como o português se senta para conversar com os profissionais da imprensa e reforçou a crítica após o novo episódio.