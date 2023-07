Neste sábado (22), o atacante Gabriel Veron completou um ano como jogador do Porto, de Portugal. Na primeira temporada pelo clube, o jogador repetiu a faceta campeã que também teve no Palmeiras e conquistou três títulos com o Dragões. Além disso, o camisa 7 entrou em campo 26 vezes em partidas oficiais, marcou um gol e distribuiu quatro assistências. Veron, que tem contrato com a equipe até junho de 2027, vem se preparando para a nova época do clube e está à disposição para os amistosos de pré-temporada.