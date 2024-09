Weverton, do Palmeiras, atualiza estado de lesão no dedo

Weverton sofreu um choque com Deyverson logo nos primeiros segundos de Palmeiras x Atlético-MG (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 21:25 • Campinas (SP)

O goleiro Weverton atualizou o estado de sua lesão no dedo em entrevista concedida na saída do campo, após a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão. O defensor afirmou que tomou quatro comprimidos para continuar jogando.

- Foi uma infelicidade ali. Acho que minha mão bateu no Deyverson, eu não sei. Quando a bola correu, acabei com essa infelicidade. Foi uma pancada dura, tá doendo muito o dedo, mas eu já tomei uns quatro comprimidos ali. Vamos ver amanhã, quando fizer exame, o que vai ser - relatou o atleta.

O lance em questão aconteceu logo aos 30 segundos de jogo, quando Deyverson, atacante do Atlético-MG, arrancou com a bola e exigiu a saída de Weverton. O goleiro do Palmeiras calculou mal o tempo do lance e acabou trombando com o jogador do Galo.

Como consequência do lance, o jogo ficou paralisado por cerca de seis minutos para atendimento ao atleta do Verdão. Mateus, goleiro reserva da equipe, chegou a aquecer para entrar em campo caso necessário.

Momento em que Weverton recebeu atendimento médico durante Palmeiras x Atlético-MG (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Apesar do susto, Weverton confia que a lesão não foi séria. Prova disso é que, apesar das dores, o goleiro aproveitou a oportunidade para fazer piada da lesão.

- Acredito que (não foi) nada, porque eu consegui continuar jogando. Mas é uma dor que incomoda, fica ali o jogo inteiro doendo. Faz parte, isso aí é normal. Os dedos já são todos tortos mesmo - brincou.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (5) às 16h30 (hora de Brasília), diante do Red Bull Bragantino, fora de casa.

