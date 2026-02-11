Palmeiras inscreve Jhon Arias no Paulistão; veja quando o jogador pode estrear

Na manhã desta quarta-feira (11), o Palmeiras inscreveu o novo reforço do time, Jhon Arias, no Campeonato Paulista. O nome do meia-atacante foi acrescentado à lista dos atletas de Abel Ferreira para a disputa do Estadual, que fecha a primeira fase no final de semana.

continua após a publicidade

➡️ Leila defende Andreas e diz que Memphis escorregou mais vezes no clássico

O colombiano, que estava atuando pelo Wolverhampton, da Inglaterra, precisou de tempo para resolver pendências antes de se apresentar como novo reforço alviverde, mas é aguardado no fim desta semana na Academia de Futebol para iniciar os trabalhos com o restante do elenco.

Com isso, o jogador ainda não estará em campo na partida contra o Internacional, marcada para esta quinta-feira (12), em Porto Alegre, pelo Brasileirão, e também será ausência contra o Guarani, no domingo (15), na Arena Barueri, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

continua após a publicidade

Depois disso, a próxima partida marcada do Alviverde é justamente o confronto contra o Flumiense, ex-clube de Arias. O jogo será no dia 25 de fevereiro, pelo Brasileiro, em Barueri. Antes disso, no entanto, o jogador pode disputar as quartas de final do Paulista, com data e confronto ainda a serem confirmados.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Ao todo, o Arias custou 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) e se tornou a segunda contratação mais cara da história, atrás apenas do atacante Vitor Roque.

continua após a publicidade

Vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton por 22 milhões de euros, sendo 17 milhões de euros fixos, Arias disputou apenas 26 partidas pelo clube inglês, com dois gols e uma assistência.

Anteriormente, o Palmeiras acertou a chegada do volante Marlon Freitas, ex-Botafogo, por cerca de R$ 32 milhões. O prazo para inscrever novos reforços termina no dia 3 de março, com o encerramento da janela de transferências.

+ Aposte na vitória do Palmeiras contra o Internacional pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.