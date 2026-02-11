Palmeiras inscreve Jhon Arias no Paulistão; veja quando o jogador pode estrear
Meia-atacante ainda não chegou ao Brasil e, portanto, não atuará nos dois jogos desta semana
Na manhã desta quarta-feira (11), o Palmeiras inscreveu o novo reforço do time, Jhon Arias, no Campeonato Paulista. O nome do meia-atacante foi acrescentado à lista dos atletas de Abel Ferreira para a disputa do Estadual, que fecha a primeira fase no final de semana.
O colombiano, que estava atuando pelo Wolverhampton, da Inglaterra, precisou de tempo para resolver pendências antes de se apresentar como novo reforço alviverde, mas é aguardado no fim desta semana na Academia de Futebol para iniciar os trabalhos com o restante do elenco.
Com isso, o jogador ainda não estará em campo na partida contra o Internacional, marcada para esta quinta-feira (12), em Porto Alegre, pelo Brasileirão, e também será ausência contra o Guarani, no domingo (15), na Arena Barueri, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.
Depois disso, a próxima partida marcada do Alviverde é justamente o confronto contra o Flumiense, ex-clube de Arias. O jogo será no dia 25 de fevereiro, pelo Brasileiro, em Barueri. Antes disso, no entanto, o jogador pode disputar as quartas de final do Paulista, com data e confronto ainda a serem confirmados.
Ao todo, o Arias custou 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) e se tornou a segunda contratação mais cara da história, atrás apenas do atacante Vitor Roque.
Vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton por 22 milhões de euros, sendo 17 milhões de euros fixos, Arias disputou apenas 26 partidas pelo clube inglês, com dois gols e uma assistência.
Anteriormente, o Palmeiras acertou a chegada do volante Marlon Freitas, ex-Botafogo, por cerca de R$ 32 milhões. O prazo para inscrever novos reforços termina no dia 3 de março, com o encerramento da janela de transferências.
