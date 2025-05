Veja o que o Palmeiras precisa para ter a melhor campanha da Libertadores

Com duas rodadas restantes para o fim da fase de grupos, o Palmeiras já garantiu a primeira colocação do Grupo G e, consequentemente, a classificação às oitavas de final da Conmebol Libertadores. Agora, o Alviverde luta para encerrar a primeira fase com a melhor campanha geral e garantir a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios no Allianz Parque.

continua após a publicidade

+ Faça sua simulação da fase de grupos da Libertadores

Única equipe com 100% de aproveitamento, o Verdão depende apenas das próprias forças e pode garantir a primeira colocação já na partida contra o Bolívar, na próxima quinta-feira (15), no Allianz Parque.

Para isso, o time liderado por Abel Ferreira precisa conquistar os três pontos em casa, além de torcer por um tropeço do rival São Paulo, segundo colocado geral e que encara o Libertad, do Paraguai, no Morumbis.

continua após a publicidade

Campeão das edições de 2020 e 2021 da Conmebol Libertadores, o Palmeiras garantiu a melhor campanha da fase de grupos em cinco das últimas sete edições do torneio.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Cerro Porteño, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras fecha fase de grupos da Libertadores no Allianz

Após vencer três partidas fora de casa, o Palmeiras encerra sua participação na fase de grupos com dois compromissos no Allianz Parque. Primeiro, a equipe recebe o Bolívar, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília).

continua após a publicidade

Após vencer três partidas fora de casa, o Palmeiras encerra sua participação na fase de grupos com dois compromissos no Allianz Parque. Primeiro, a equipe recebe o Bolívar, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília).

Treze dias depois, será a vez de enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, às 21h30. Caso vença ambos os jogos, o clube pode embolsar 660 mil dólares (cerca de R$ 3,7 milhões) em premiações oferecidas pela Conmebol.

+ Palmeiras mira liderança geral na Libertadores, e Abel testa variações na escalação