Palmeiras mira liderança geral na Libertadores, e Abel testa variações na escalação

O Palmeiras treinou nesta quarta-feira (14) e deu sequência à preparação para o duelo contra o Bolívar, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Com a liderança do grupo já garantida, o técnico Abel Ferreira deve aproveitar a partida para testar alternativas na escalação titular e preservar alguns dos principais jogadores.

Raphael Veiga e Maurício, reservas no clássico contra o São Paulo, devem ganhar oportunidade entre os titulares, assim como o volante Aníbal Moreno, que entrou na vaga de Emiliano Martínez na última partida.

Murilo, recuperado de lesão, volta a ser opção para o sistema defensivo, que teve Gustavo Gómez e Bruno Fuchs como dupla nas últimas rodadas. Já Micael iniciou o processo de transição física e deve retornar aos gramados apenas na próxima semana.

Invicto na competição, o Palmeiras é o único time com 100% de aproveitamento após quatro rodadas e pode garantir a melhor campanha da fase de grupos caso vença no Allianz Parque e conte com uma combinação de resultados.

Felipe Anderson vive momento de ascensão no Palmeiras

Com contrato até o fim de 2024, Felipe Anderson chegou ao Brasil com status de titular, mas demorou para se firmar na equipe comandada por Abel Ferreira. Apesar das oportunidades concedidas pela comissão técnica, o jogador contribuiu pouco diretamente para os gols do time e acabou sendo preterido por outras opções na reta final da temporada.

Já na atual temporada, o meio-campista aproveitou as lesões de Veiga e Maurício para ganhar sequência em campo e passou a contribuir diretamente para a boa fase da equipe, que segue na liderança da Libertadores e Brasileirão.

- Creio que todos aqui estamos muito felizes pelo desempenho da equipe. Assim como eu, outros jogadores também voltaram e estão agregando muito em todos os aspectos. Estou feliz também de poder voltar e contribuir em várias fases do jogo. Então, é alegria e a certeza de que estamos fazendo um bom trabalho, de que temos que continuar acreditando nisso, continuar trabalhando sempre dobrado, fazendo algo a mais para poder melhorar e seguir crescendo durante a temporada - disse Felipe Anderson.