Veja o que o Palmeiras precisa para superar o Botafogo e vencer o Brasileirão

A vitória de virada sobre o Bahia por 2 a 1 aproximou ainda mais o Palmeiras do título do Brasileirão. Com 67 pontos, o Verdão segue a dois do líder Botafogo, que empatou sem gols com o Atlético-MG na rodada, fora de casa, e depende apenas dos próprios resultados para conquistar o tricampeonato.

continua após a publicidade

+ Abel compara campanhas de Palmeiras e Botafogo no Brasileirão e afirma: 'Agora é vencer'

Segundo o departamento de estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube que atingir 78 pontos tem mais de 99% de chance de conquistar o título. Para isso, o Palmeiras precisaria somar 11 pontos nas últimas quatro rodadas, o que exige vencer todos os confrontos restantes, incluindo o duelo direto contra o Glorioso.

Antes da decisão, no entanto, o Verdão visita o lanterna Atlético-GO no sábado (23), às 19h30 (de Brasília), fora de casa, e pode ampliar a sequência de vitórias na competição.

continua após a publicidade

Estêvão e Richard Ríos retornam

Após cumprirem suspensão automática devido ao acúmulo de cartões amarelos, Richard Ríos e Estêvão estarão novamente à disposição da comissão técnica para a partida contra o Atlético-GO, em confronto decisivo na corrida pelo título do Brasileirão.

Em alta, os dois jogadores participaram das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo nesta Data Fifa, representando suas respectivas seleções. O colombiano foi titular nas duas partidas, enquanto Estêvão entrou no segundo tempo em ambos os jogos da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Atacante do Palmeiras, Estêvão é o artilheiro do Brasileirão com 12 gols (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jogos do Palmeiras no Brasileirão