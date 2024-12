Veja o que o Palmeiras precisa para conquistar o título do Brasileirão

Com gol de falta de Estêvão aos 44 minutos da segunda etapa, o Palmeiras derrotou o Cruzeiro de virada por 2 a 1, no Mineirão, e manteve aberta a disputa contra o Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado em Belo Horizonte, o Verdão saltou para 73 pontos, mas permaneceu três atrás do líder Botafogo, que venceu o Internacional no Sul do país por 1 a 0. Para conquistar o tricampeonato, por sua vez, o clube paulista depende de uma combinação de resultados.

Além de derrotar o Fluminense, o Palmeiras precisa torcer pela vitória do São Paulo no Nilton Santos para assim ultrapassar o Botafogo na tabela de classificação, uma vez que leva vantagem nos critérios de desempate. Em caso de empate do Glorioso ou qualquer resultado que não seja os três pontos no Allianz, se encerram as possibilidades de título do Verdão.

- Temos o mérito de ser a equipe a bater de frente com esse Botafogo. Fruto do investimento que fez, da qualidade de recursos humanos, acho que tem tudo pra serem campeões, ainda vão jogar em casa contra o São Paulo. Vamos procurar fazer o que temos que fazer para depois irmos de férias com consciência tranquila - afirmou Abel Ferreira em entrevista.

Estêvão, atacante do Palmeiras (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O Palmeiras desembarca em São Paulo nesta quinta-feira (5) e já dará início à preparação na Academia de Futebol para o confronto contra o Fluminense, o último da equipe na temporada. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos devem realizar trabalho de recuperação, enquanto o restante do elenco irá ao gramado.