Veja o desempenho dos jogadores do Palmeiras na Data Fifa

Em meio à disputa pelo título do Brasileirão contra o Botafogo, o Palmeiras teve quatro atletas convocados nesta Data Fifa: Estêvão e Weverton, para a Seleção Brasileira; Gustavo Gómez, pelo Paraguai; e Richard Ríos, para a Colômbia.

continua após a publicidade

+ Torcidas organizadas, ingressos e Arena Barueri: veja opinião de Savério para o Palmeiras

O quarteto será desfalque até o dia 19 de novembro, véspera do próximo compromisso da equipe comandada por Abel Ferreira, que enfrentará o Bahia, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 34ª rodada da competição nacional.

Estêvão - Brasil

Principal destaque do Palmeiras na temporada e artilheiro do Brasileirão, Estêvão foi novamente convocado pelo técnico Dorival Júnior nesta Data Fifa. Aos 17 anos, o atacante entrou nos acréscimos da segunda etapa no empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira com a Venezuela, fora de casa.

continua após a publicidade

Estêvão é uma das novidades deste novo ciclo e recebeu sua primeira oportunidade em setembro, na janela de partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias.

- A gente sempre sonha, mas eu não achei que seria tão rápido. Vai ser um prazer estar jogando com caras que eu admiro bastante e espero aprender bastante - afirmou o jovem à época.

continua após a publicidade

Estêvão, atacante do Palmeiras, em ação pelo Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Gustavo Gómez - Paraguai

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez jogou os 90 minutos da vitória do Paraguai sobre a Argentina, de virada, por 2 a 1, no Estádio Defensores del Chaco.

Com o resultado, a equipe comandada por Gustavo Alfaro chegou a 16 pontos e subiu para a sexta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas, entrando na zona de classificação para o próximo Mundial.

Richard Ríos - Colômbia

Assim como Gómez, Richard Ríos foi titular por sua seleção e permaneceu em campo durante toda a partida. O meio-campista foi o único da posição que não foi substituído pelo técnico Néstor Lorenzo.

Apesar de seu esforço, a Colômbia foi derrotada pelo Uruguai por 3 a 2. O gol decisivo foi marcado por Ugarte aos 51 minutos do segundo tempo.

Weverton - Brasil

De volta à Seleção Brasileira após a lesão de Alisson, Weverton foi o único dos quatro jogadores do Palmeiras que não jogou na primeira janela da Data Fifa.

O goleiro soma dez partidas pela Amarelinha, a última delas em março do ano passado, na derrota por 2 a 1 para o Marrocos, em amistoso. Ele também integrou a lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar.