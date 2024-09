Veiga vê titularidade ameaçada por Maurício e tenta recuperar bom futebol no Palmeiras

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 13/09/2024 - 10:43 • São Paulo (SP)

Se Raphael Veiga meses atrás era visto como titular absoluto no Palmeiras de Abel Ferreira, agora, as coisas podem estar começando a mudar. O também meio-campista Maurício, que chegou ao clube há pouco mais de dois meses, vive um momento de ascensão no time, justamente no momento da queda de rendimento do camisa 23.

Nesta temporada, Veiga atuou em 45 jogos, sendo 41 como titular. Ele chegou a ser poupados em partidas estratégicas quando corria risco de se lesionar. No entanto, nas últimas duas rodadas do Brasileirão, contra Cuiabá e Atlhetico, o meio-campista ficou no banco de reservas. No primeiro deles, nem sequer foi a campo e, no segundo, entrou na vaga de Maurício no decorrer do jogo.

Apesar da má fase que vive o palmeirense, seus números, levando em consideração toda a temporada, não são ruins. O meia anotou 11 gols e deu 88 assistências para finalização. Mesmo assim, com as fracas exibições nas decisões da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e pela Libertadores, contra o Botafogo, em agosto, o camisa 23 acabou perdendo o espaço até recuperar seu bom futebol.

Se Veiga não balança as redes há dois meses - seu último gol foi em 11 de julho, contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão -, Maurício marcou nas duas últimas partidas em que foi titular. Os números do camisa 18 neste início de casa nova são: 11 jogos, três gols, oito assistências para finalização e oito finalizações certas.

O Verdão se prepara para voltar aos jogos. No domingo (15), o Palmeiras enfrentará o Criciúma, às 16h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o time paulista é o terceiro colocado na tabela, com 47 pontos, três a menos que o líder Botafogo.