Veiga recorda participações em Mundiais pelo Palmeiras e diz como poderá ajudar os novatos

Um dos maiores ídolos do Palmeiras, principalmente neste século, o meio-campista Raphael Veiga já admitiu em inúmeras ocasiões que é torcedor alviverde desde pequeno, o que ajuda com que tenha tamanha conexão com o Verdão. O camisa 23 está pronto para disputar seu terceiro Mundial de Clubes da Fifa com o time e não esconde a ansiedade por mais um momento histórico que vai viver.

Em 2021, na edição anual do Mundial, Veiga foi um dos destaques do Palmeiras, balançando as redes na semifnal, contra o Al Ahly-EGI, e na final, contra o Chelsea-ING. O veterano sabe que a força mental, um aliado muito forte da equipe de Abel Ferreira, pode fazer diferença para o Verdão chegar longe no torneio que será disputado nos Estados Unidos.

- É um campeonato diferente do que estamos habituados. Acho que também o nível aumenta pelos times que vão estar lá. É um jogo também muito mental, você tem de estar muito bem preparado mentalmente porque qualquer espaço, qualquer detalhe que você erre, às vezes pode sair um gol - afirmou o palmeirense ao site oficial.

- Estamos muito motivados, sabemos da capacidade do nosso time, como já provamos nos últimos anos. Faremos o nosso melhor, com certeza vamos competir muito, criar muita dificuldade também e espero sair de lá com um campeonato positivo para gente - explicou Veiga.

O meio-campista é o jogador do Palmeiras com mais gols em finais na história, com 12 em 22 confrontos decisivos. Veiga marcou em oito finais, sendo dois na Supercopa do Brasil 2021, um na Libertadores 2021, um no Mundial de Clubes 2021, um na Recopa Sul-Americana 2021, um na Recopa Sul-Americana 2022, um na ida e dois na volta do Paulista 2022, dois na Supercopa do Brasil 2023 e um no Paulista 2024.

Com tantos gols e disputas importantes na carreira, o camisa 23 sabe bem como auxiliar os jogadores mais jovens de Abel Ferreira. Veiga acredita que também está ainda mais preparado para a disputa.

- Disputei dois Mundiais, já pude fazer gols, então, de novo, fico feliz por ter vivido isso. Acho que hoje eu chego mais preparado do que nos outros, por tudo que eu passei, essa bagagem ajuda. E, como sempre fazemos, estamos dispostos a ajudar no que precisar, aqui todo mundo já viveu muita coisa no futebol, é muito experiente. Quem ainda não jogou o Mundial também vai conseguir lidar com a parte emocional, o campo. Estou ansioso para chegar lá logo, gosto desses momentos assim, então estou muito feliz e motivado com isso - concluiu o jogador.

O Verdão estreia na competição no próximo dia 15, às 19h (de Brasília) contra o Porto-POR, em Nova Jersey, pela fase de grupos.