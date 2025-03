Veiga minimiza arbitragem e fala sobre final: ‘gosto deste tipo de jogo’

O Palmeiras derrotou o São Paulo na noite desta segunda-feira e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista pela sexta vez consecutiva. Raphael Veiga marcou o único gol da partida, realizada no Allianz Parque. Após o jogo, o meia analisou a atuação da equipe e minimizou a polêmica envolvendo o pênalti que converteu.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

— Em jogos como esse, precisamos ganhar os duelos, independentemente do setor do campo, seja na defesa ou no ataque. Hoje, na minha opinião, defendemos melhor do que atacamos. Na oportunidade que tive no pênalti, consegui converter. Sabemos que, se nos defendermos bem, a chance de vitória aumenta, porque criamos oportunidades. Em alguns jogos, faremos mais gols; em outros, apenas um. O importante é avançar. Fizemos uma partida de time grande, soubemos sofrer em alguns momentos — declarou Veiga à "Record".

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou pênalti sobre Vitor Roque nos acréscimos do primeiro tempo. A decisão foi tomada no campo e não passou por revisão no VAR, o que gerou reclamações dos jogadores do São Paulo.

continua após a publicidade

— Sobre a arbitragem, não gosto de comentar muito. Estava perto do lance, mas há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e, sinceramente, não vi com clareza. Se ele não foi ao VAR, deve ter tido um motivo. De qualquer forma, estou muito feliz por tudo que estamos conquistando. Confesso que até perdi as contas das finais. Sei que será um grande jogo, tem tudo para ser um espetáculo. Espero que possamos conquistar nosso quarto título consecutivo — afirmou.

O Palmeiras agora enfrentará o Corinthians na decisão do Paulistão, repetindo a final de 2020. O primeiro jogo acontecerá neste domingo, no Allianz Parque, enquanto a volta será disputada na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Primeiro, vamos comemorar essa classificação. Mais um Derby na final! Gosto muito desse tipo de jogo e faremos de tudo para conquistar o quarto título seguido do Campeonato Paulista — concluiu Veiga.