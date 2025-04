Utilizado na lateral, Fuchs fala sobre ser ‘curinga’ de Abel Ferreira no Palmeiras

O zagueiro Bruno Fuchs tem se tornado uma especíe de "curinga" do técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Isso porque o jogador vem sendo utilizado na direita na ausência de Marcos Rocha e Mayke, lesionados, fazendo uma função um pouco diferente ao lado dos outros dois colegas de zaga, que é como o treinador vem montando a equipe.

O jogador, que na infância atuava como camisa 10, não vê problema em mudar de posição quando necessário. Segundo ele, pode jogar também de volante caso o técnico português precise.

- Onde ele precisar, vou estar à disposição. Isso de ter sido camisa 10 foi há muito tempo, né? Lá quando eu iniciei realmente, na base lá do Inter, e com dez anos eu realmente era meio-campista, mas aí acabei jogando em volante e em sub-17 virei zagueiro em definitivo - disse o beque, após a vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, por 1 a 0, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

- Sou zagueiro, mas ano passado eu acabei jogando alguns jogos como lateral. Nessa mesma função de lateral, uma saída de três, não me incomodo. Me sinto bem, me sinto à vontade para jogar ali. Se ele (Abel Ferreira) precisar que eu jogo ali, ou de zagueiro, volante, onde precisa eu vou estar à disposição e querendo ajudar sempre - completou o jogador.

Com a vitória no torneio continental, o Palmeiras segue com 100% de aproveitamento na competição. Na próxima rodada, pelo Grupo G, o Alviverde encara o Bolívar, fora de casa, no dia 24.

