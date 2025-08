Trio do Palmeiras é convocado para Seleção Sub-17; veja os nomes

Três joias do Palmeiras foram convocados para defender a Seleção Brasileira Sub-17 em dois amistosos contra a Costa Rica, no final deste mês. O zagueiro Luccas Ramon, o lateral-esquerdo Derick e o meia Luís Pacheco estão na lista do treinador Dudu Pateuci, divulgada na tarde desta segunda-feira (4).

Os amistosos serão realizados nos dias 21 e 24 de agosto, em Santa Catarina, e servem como preparação para a Copa do Mundo Sub-17, marcada para novembro, no Catar. O Palmeiras lidera o ranking de clubes com mais atletas convocados para as seleções de base desde 2017.

Em 2025, 19 jogadores do Palmeiras foram chamados para defender a Seleção Brasileira, contando as equipes Sub-15, Sub17 e Sub-20. O recorde do Verdão foi em 2018, quando 29 atletas foram convocados.

Número de convocados do Palmeiras a Seleções de Base por temporada

2017: 18 convocados

2018: 29 convocados

2019: 17 convocados

2020: 13 convocados

2021: 14 convocados

2022: 13 convocados

2023: 19 convocados

2024: 17 convocados

2025: 19 convocados

Luccas Ramon foi um dos jogadores do Palmeiras convocados por Dudu Pateuci para disputa de amistosos da Seleção Brasileira Sub-17 (Foto: Reprodução/Instagram/luccasramon)

Sucesso da base

As Crias da Academia se consolidaram como um dos principais trunfos do Palmeiras nos últimos anos. As revelações da base vêm se destacando tanto dentro de campo, com Endrick e Estêvão como protagonistas nas últimas temporadas, quanto fora dele, com negociações milionárias no mercado da bola.

No último ano, o Palmeiras acertou a venda do zagueiro Vitor Reis ao Manchester City por 37 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões, na cotação da época), além do atacante Estêvão, negociado com o Chelsea por 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 262 milhões). O acordo do jovem com o clube inglês pode chegar a 61,5 milhões de euros com bônus (cerca de R$ 391,4 milhões).