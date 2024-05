Torcida do Palmeiras promete surpresa para despedida de Endrick no Allianz Parque

Endrick deixa o Verdão como ídolo dos novos palmeirenses (Foto: Danilo Martins Yoshioka/Podporco)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 29/05/2024 - 10:30 • São Paulo

O Allianz Parque viverá mais uma noite especial nesta quinta-feira (30), quando a torcida do Palmeiras vai se despedir do atacante Endrick, no duelo diante do San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Buscando a melhor campanha da Libertadores mais uma vez, o Verdão deve contar com a casa cheia para o 'gran finale' do seu camisa 9 e claro que a torcida alviverde vai preparar uma homenagem mais do que especial para a joia de 17 anos que deixa o Palmeiras como bicampeão brasileiro e paulista.

A Mancha Alviverde, maior torcida organizada do Palmeiras, deve fazer alguma movimentação na arquibancada em homenagem ao Endrick, antes da bola rolar para Verdão e San Lorenzo.

Recentemente, a torcida alviverde deu um show na entrada do time na grande final do Paulista, homenageando Abel Ferreira e sua comissão técnica com a bandeira de Portugal enfeitando a casa alviverde.

Por conta dos protocolos da Conmebol, o Palmeiras não deve conseguir fazer muitas ações para Endrick ao final da partida, e a despedida oficial do camisa 9 dos seus companheiros de elenco e funcionários deve ficar para a sexta-feira (31), na Academia de Futebol, quando Endrick vai entregar as 300 camisetas que ele mesmo comprou para presentear as pessoas que vivem o dia a dia do Palmeiras.

Ainda não se sabe se o clube e o staff do atacante irão organizar alguma coletiva de imprensa de despedida do atacante, que já se apresenta na Seleção Brasileira na próxima semana.

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Endrick vai deixar o Palmeiras com mais de 80 jogos, cinco títulos, 21 gols e uma série de recordes que o fazem entrar de vez na história não só do Maior Campeão do Brasil, como também do futebol brasileiro.