Torcida do Palmeiras prepara festa em frente ao CT antes de viagem do time para o Mundial

É tempo de Mundial de Clubes da Fifa, e a torcida do Palmeiras está pronta para incentivar o elenco em busca desta taça tão importante para o clube. Pensando nisso, torcedores organizaram a famosa festa em frente à Academia de Futebol, na Barra Funda, na manhã deste domingo (8), às 9h (de Brasília), antes da última atividade da equipe em solo brasileiro.

A equipe comandada por Abel Ferreira embarca para os Estados Unidos, país que vai sediar o torneio internacional, na segunda-feira (9), e tem como primeiro desafio da fase de grupos o duelo contra o Porto-POR, no próximo dia 15, em Nova Jersey.

- É difícil de prever uma média de público para esse tipo de ação. Foi feita uma parceria entre nós, que não somos de torcida organizada, com todas as principais organizadas do clube (Mancha, Tup, Savoia, Rasta e Porks), então a expectativa de público é boa - afirmou um dos organizadores do "Corredor Alviverde" em conversa com o Lance!.

Durante a festa na Av. Marques de São Vicente, na capital paulista, torcedores organizados convocam todos os palmeirenses a levarem faixas, bandeiras, fumaças, sinalizadores e tudo que for possível para uma enorme festa verde e branca, com intuito de incentivar jogadores e comissão técnica e mostrar apoio desde antes da viagem.

- Nós não falamos com o clube, mas sabemos que a direção da Mancha falou e não há qualquer previsão nesse sentido (conversar pessoalmente com algum jogador ou comissão técnica). De qualquer forma, a pretensão não é entrar para falar com ninguém. A ideia é criar um apoio de massa, transmitir o sentimento pelo Palmeiras e apoiar elenco, comissão e direção que irão representar o clube no Mundial - completou.

A festa alviverde é bem conhecida do torcedor e está presente, principalmente, em pré-jogos mais decisivos do time. Para ajudar a empurrar o Palmeiras rumo ao título mundial, as organizadas iniciam a festa do lado de fora, já que nem todos têm a possibilidade de viajar ao exterior para acompanhar os jogos.

- Leve sua bandeira, sua faixa, seu rojão e principalmente seu AMOR ao Palmeiras - publicou a Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do Verdão, nas redes sociais.

Confira os jogos do Palmeiras no Mundial

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)