Torcida do Palmeiras faz apelo por treino aberto antes de decisão pela Libertadores
Verdão inicia semana decisiva antes de receber a LDU no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da competição continental
- Matéria
- Mais Notícias
Torcedores do Palmeiras iniciaram movimento nas redes sociais pedindo que o treino da equipe, na próxima quarta-feira (29), véspera do jogo de volta contra a LDU pelas semifinais da Libertadores, seja realizado no Allianz Parque e com a presença da torcida.
+ Palmeiras x Cruzeiro: áudios mostram divergência entre VAR e árbitro de campo
No jogo de ida, a equipe comandada por Abel Ferreira foi derrotada por 3 a 0, em Quito, e precisa vencer por quatro gols de diferença no Allianz Parque para avançar nos 90 minutos. A mobilização foi divulgada por torcedores nas redes sociais, incluindo a Mancha Verde, principal organizada do clube.
- Em razão da batalha que teremos quinta-feira (30) e do apoio incondicional da torcida com o clube, pedimos que o Palmeiras abra o treino da quarta-feira (29) no Allianz Parque para o seu povo - afirma texto, que circula nas redes sociais.
A equipe que se classificar no Allianz Parque enfrentará o vencedor do duelo entre Racing e Flamengo na final da Libertadores. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu pelo placar mínimo, no Maracanã.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Palmeiras divide atenções entre Libertadores e Brasileirão
Na busca pelo quarto título da Libertadores, o Palmeiras divide as atenções com a disputa do Brasileirão. No último domingo, o Verdão empatou sem gols com o Cruzeiro, em casa, e manteve a liderança da competição, com um ponto de vantagem sobre o Flamengo.
Na Libertadores, o time tem a vantagem de decidir os confrontos em casa após campanha invicta na fase de grupos. O jogo de volta acontece nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias