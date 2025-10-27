Torcida do Palmeiras faz apelo por treino aberto antes de decisão pela Libertadores

Torcedores do Palmeiras iniciaram movimento nas redes sociais pedindo que o treino da equipe, na próxima quarta-feira (29), véspera do jogo de volta contra a LDU pelas semifinais da Libertadores, seja realizado no Allianz Parque e com a presença da torcida.

No jogo de ida, a equipe comandada por Abel Ferreira foi derrotada por 3 a 0, em Quito, e precisa vencer por quatro gols de diferença no Allianz Parque para avançar nos 90 minutos. A mobilização foi divulgada por torcedores nas redes sociais, incluindo a Mancha Verde, principal organizada do clube.

- Em razão da batalha que teremos quinta-feira (30) e do apoio incondicional da torcida com o clube, pedimos que o Palmeiras abra o treino da quarta-feira (29) no Allianz Parque para o seu povo - afirma texto, que circula nas redes sociais.

A equipe que se classificar no Allianz Parque enfrentará o vencedor do duelo entre Racing e Flamengo na final da Libertadores. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu pelo placar mínimo, no Maracanã.

Torcida do Palmeiras pede abertura do treino antes de duelo contra a LDU, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores (Foto: Reprodução)

Palmeiras divide atenções entre Libertadores e Brasileirão

Na busca pelo quarto título da Libertadores, o Palmeiras divide as atenções com a disputa do Brasileirão. No último domingo, o Verdão empatou sem gols com o Cruzeiro, em casa, e manteve a liderança da competição, com um ponto de vantagem sobre o Flamengo.

Na Libertadores, o time tem a vantagem de decidir os confrontos em casa após campanha invicta na fase de grupos. O jogo de volta acontece nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.