Flaco López foi o nome da classificação do Palmeiras contra a Ponte Preta nas quartas de final do Paulistão. O argentino anotou um hat-trick na Arena Barueri, e a torcida do Verdão enlouqueceu com o centroavante nas redes sociais.

Cruel, vil, assassino, matador, cleptomaníaco, malditão, carniceiro.



O VAMPIRO DA BARRA FUNDA, O DRÁCULA DA POMPÉIA, O BEBEDOR DE SANGUE ALVIVERDE.



Senhoras e senhores… FLACO LOPEZ pic.twitter.com/5Evf9VlWC9 — Palmeirazzo 🇮🇹 (@avant1p4lestra) March 16, 2024

Flaco López abriu o placar para o Palmeiras aos 2 minutos, após cruzamento de Piquerez. Ainda no primeiro tempo, o argentino anotou um golaço de perna direita, ampliando a vantagem do Verdão. Na etapa final, o centroavante aproveitou cruzamento rasteiro de Mayke para concluir seu primeira hat-trick pelo Palmeiras.

Com os três gols anotados contra a Ponte Preta, Flaco López é o artilheiro isolado do Paulistão, com 10 gols anotados pelo Palmeiras na competição.

O Palmeiras aguarda o restante dos confrontos para saber o adversário na semifinal do Paulistão. A partida será disputada no Allianz Parque, nos dias 30 e 31 de março.

O centroavante argentino Flaco López virou o artilheiro isolado do Paulistão com os gols anotados diante da Ponte Preta, na Arena Barueri (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

