Torcedores do Palmeiras se emocionam com mosaico para Endrick: ‘Ídolo’

Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 19:19 • São Paulo (SP)

Além da noite de Libertadores, a torcida do Palmeiras teve mais um motivo para se emocionar no Allianz nesta quarta-feira (30). A partida marca a despedida de Endrick do Brasil, que recebeu uma bela homenagem da torcida com um mosaico. Nas redes, os torcedores do Verdão elogiaram a festa. Confira!

