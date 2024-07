Estêvão comemora gol do Palmeiras na partida contra o Atlético-GO pelo Brasileirão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 21:17 • Rio de Janeiro

A joia da base do Palmeiras resolveu a partida para o Verdão em apenas dois minutos. Estêvão deixou uma assistência para Raphael Veiga marcar aos cinco minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, o jogador fez uma grande jogada e chutou para o gol, mas acabou batendo em Alix Vinicius, zagueiro do Atlético-GO.

Palmeirenses compararam o atacante com Endrick, Neymar e até Ronaldo Fenômeno. Confira as reações dos torcedores do Palmeiras após mais uma grande atuação do camisa 41 no Campeonato Brasileiro: