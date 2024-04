Rony e Veiga, do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 23:04 • São Paulo (SP)

Os torcedores do Palmeiras ficaram na bronca com a atuação de Rony durante clássico contra o São Paulo, nesta segunda-feira (29). A partida aconteceu no Morumbis e terminou empatada em 0 a 0.

O atacante entrou n segundo tempo, na vaga de Endrick. Contudo, não conseguiu dar sequência às jogadas ofensivas.

No grupo de WhatsApp do Lance! Palmeiras, a torcida elegeu justamente Rony como o pior do time diante do São Paulo. Marcos Rocha foi o segundo mais votado. Clique aqui para participar e votar!

Entre os melhores, Aníbal Moreno ganhou a votação de forma disparada.

VOTAÇÕES DE MELHORES E PIORES DE SÃO PAULO 0 X 0 PALMEIRAS

Os melhores:

Aníbal Moreno (592 votos)

Weverton (64 votos)

Endrick (113 votos)

Os piores:

Rony (407 votos)

Marcos Rocha (271 votos)

Richard Ríos (62 votos)

Atuação de Rony contra o São Paulo foi reprovada por torcedores alviverdes, nesta segunda-feira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

