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De Abel a rivais: gramado é alvo de elogios em retorno do Palmeiras ao Allianz

Alviverde disputou sua primeira partida no estádio após período na Arena Barueri

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 16/03/2026
05:25
Gramado do Allianz Parque (Foto: Reprodução)
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O Palmeiras atuou pela primeira vez na temporada no Allianz Parque após a conclusão da reforma do gramado sintético, iniciada no fim de 2025. O novo piso recebeu elogios do técnico Abel Ferreira e do elenco alviverde, além da aprovação de jogadores do Mirassol, adversário na noite deste domingo (15).

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Em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0, Abel agradeceu à diretoria do Palmeiras e à WTorre, responsável pela administração da arena, e relembrou as condições enfrentadas por sua equipe nos últimos dois compromissos, contra Novorizontino e Vasco, respectivamente.

- Parabéns Palmeiras e WTorre. Temos um gramado top, não há buracos, pode chover de dia e de noite, que não há nada. A bola rola no chão. Mas pena, a forma como os jogos são marcados, condiciona as equipes - disse Abel Ferreira.

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Mesmo em posição de rivalidade, Willian Machado, zagueiro do Mirassol, elogiou as condições do novo gramado alviverde, apesar do material sintético. Para ele, o resultado negativo foi fruto da eficiência do Palmeiras, que conseguiu balançar as redes com Flaco López em uma das raras oportunidades de gol do duelo.

- Não tem desculpa nenhuma de gramado hoje (para a derrota do Mirassol por 1 a 0 para o Palmeiras). Realmente a equipe do Palmeiras foi mais eficiente que a gente. Não tenho nada a falar, porque a gente conseguiu jogar. E parabenizar também, porque ficou um gramado muito bom para jogar, apesar de ser sintético - disse Willian Machado, zagueiro do Mirassol, em entrevista na zona mista.

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No período sem o Allianz Parque, o Palmeiras mandou seus jogos na Arena Barueri, gerida por uma das empresas da presidente Leila Pereira. Nesse recorte, a equipe permaneceu invicta como mandante e conquistou o 27º título paulista de sua história.

Para ter 100% da capacidade no reencontro com a torcida, o Palmeiras contou com uma logística especial, com 500 funcionários responsáveis por desmontar os palcos instalados para os shows realizados no local na sexta-feira e no sábado, véspera da partida.

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Gramado do Allianz Parque antes da partida entre Palmeiras e Mirassol, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro (Vitor Palhares/Lance!)

De acordo com apuração da reportagem, o valor total do investimento realizado na reforma do gramado do Allianz Parque foi de aproximadamente R$ 11 milhões.

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