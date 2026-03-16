Atacante do Palmeiras, Paulinho voltou a comentar sobre o processo de recuperação da cirurgia na perna direita, realizada ainda na metade de 2025. No gramado do Allianz Parque, antes da partida contra o Mirassol, o camisa 10 afirmou já estar realizando jogos com contato no CT, mas evitou cravar uma data específica para voltar a ficar à disposição.

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Paulinho afirmou que a tendência é de evolução no tratamento até o fim da Data Fifa de março e que, a partir de então, deve estar totalmente integrado ao elenco. A decisão sobre ser relacionado para as partidas ficará a cargo da comissão técnica de Abel Ferreira.

- Data específica não tem. O que eu posso afirmar é que eu já estou em transição física, trabalhando com bola, fazendo alguns jogos, e isso está me ajudando ao decorrer das semanas a me adaptar. Eu preciso que essa minha transição física seja um pouco mais prolongada justamente por causa dessas adaptações. É uma lesão em que a gente não pode errar o tempo e fazer com que ele esteja muito a nosso favor. Então, com certeza, depois da Data Fifa eu já vou ter aumentado essa carga e provavelmente já vou estar com o grupo e, assim, estar na espera da comissão para ser relacionado e ajudar o Palmeiras nos jogos - afirmou Paulinho, em entrevista à TV Globo.

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O Palmeiras tem como prática não estipular prazos para a recuperação de jogadores lesionados e adota cautela no retorno de Paulinho, que chegou a atuar lesionado no primeiro semestre de 2025 e precisou ser afastado para passar por nova intervenção cirúrgica na perna.

Além de Paulinho, o Palmeiras tem outros dois desfalques por lesão: o atacante Vitor Roque, com dores no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Murilo, com entorse no tornozelo esquerdo.

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Paulinho durante atividade no CT do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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