Existem algumas explicações para a ausência de reajuste pela inflação. Aliados de Leila Pereira afirmaram à reportagem que, quando os acordos pelo patrocínio máster foram renovados em 2021, as propostas da Crefisa/FAM eram as melhores que o Palmeiras tinha em mãos. Inclusive, as empresas já pagavam valores acima do mercado, e a gestão anterior, de Maurício Galiotte, estava satisfeita com as cifras. À época, o clube era dono do melhor contrato de patrocínio do futebol brasileiro.