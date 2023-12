Palmeiras supera R$ 670 millhões em premiações sob comando de Abel Ferreira; veja raio-X

Foram 21 competições desde a chegada do técnico ao Verdão, em novembro de 2020, e 11 finais disputadas. De lá para cá, o Palmeiras ganhou nove títulos:



🏆 Brasileirão (2022 e 2023)

🏆 Libertadores (2020 e 2021)

🏆 Copa do Brasil (2020)

🏆 Recopa Sul-Americana (2022)

🏆 Supercopa do Brasil (2023)

🏆 Paulistão (2022 e 2023)



A temporada mais lucrativa foi a de 2020, a primeira com Abel Ferreira. Com os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, além da participação no Brasileirão e Mundial de Clubes, o Palmeiras faturou R$ 223,7 milhões.