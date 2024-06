Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 05/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras já mostrou que confia no potencial de Flaco López, artilheiro do time nesta temporada, com 11 gols. Isso porque o clube renovou recentemente o contrato do argentino de 23 anos, que se encerrava em junho de 2027 e, agora, vai até o fim do mesmo ano. Além disso, o atacante deve voltar a ganhar mais oportunidades com a saída de Endrick para o Real Madrid.

Até o final do Campeonato Paulista, título que foi conquistado pelo Palmeiras, Flaco López era titular absoluto no ataque de Abel Ferreira, inclusive marcou dez gols em 15 jogos disputados na competição, além de ter distribuído duas assistências.

Depois da conquista do tricampeonato paulista, o atacante teve menos chances em campo e, em 12 jogos que esteve à disposição, foi titular em apenas cinco deles, ou seja, teve bem menos tempo em campo. Apesar disso, marcou um gol, este pela Libertadores, e deu mais duas assistências.

Somente neste ano, Flaco López balançou as redes mais vezes do que em todas as duas últimas temporadas pelo Palmeiras, já que em 2023 disputou 41 partidas e marcou oito gols e, em 2022, ano de sua chegada ao clube, marcou duas vezes em 14 jogos.

Na vitória sobre o Criciúma fora de casa, por 2 a 1, no domingo (2), fora de casa, Flaco López não ficou à disposição da comissão técnica por cumprir suspensão automática, mas deve voltar a campo no próximo desafio do Verdão, marcado para quinta-feira (13), contra o Vasco, às 21h30, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão.

