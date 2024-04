Veiga é inspiração de Rômulo (Foto: DIvulgação / Palmeiras)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 10/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Uma das prioridades do Palmeiras no mercado desde o fim do ano passado era a chegada de um meia para ser o substituto de Raphael Veiga, e Rômulo foi contratado com esta intenção. Tendo a dupla, além de contar com “titular e reserva”, Abel Ferreira poderá repetir uma fórmula de jogar que fez sucesso, em 2022.

No ano em questão, o Verdão conquistou Paulistão, Recopa Sul-Americana e o Brasileirão. Um dos protagonistas foi Gustavo Scarpa, meia que, teoricamente, disputava posição com Veiga. Porém, na verdade, eles atuaram boa parte da temporada juntos. Na temporada anterior, isso também aconteceu, especialmente na reta final.

Rômulo concede a mesma variação para Abel, pois pode atuar pelos lados além do centro do campo. Assim, o Verdão deixaria de ter apenas atacantes ou alas e acrescentaria a oportunidade de contar com um meia-armador que divide a responsabilidade com Veiga.

— Venho ao Palmeiras para fazer várias posições. Gosto de atuar no meio-campo e na beirada, como ponta também, vindo flutuar por dentro. Eu posso fazer essas situações e agora é adaptação ao estilo de jogo aqui. Estou bem adaptado e entendendo bem - explicou Rômulo, em entrevista de apresentação no novo clube.

Rômulo não enxerga Veiga apenas como um companheiro de time no Palmeiras. Ele também vê o colega como uma referência e contou história curiosa de quando eles se encontraram na primeira rodada do Paulistão, durante confronto entre o Alviverde e o Novorizontino. Àquela altura, o meia ainda não tinha fechado com o Verdão.

— Raphael Veiga é minha referência aqui, sempre está falando comigo. A gente tem tudo para dar certo. (…) Acompanho o Veiga há muito tempo, gosto muito do jogo dele. No meio do jogo, não podia perder a oportunidade de conversar com ele. Pedi a camisa e, depois do jogo, ele me tratou muito bem, me deu boas palavras para continuar trabalhando. Até então não sabíamos de nada, depois de alguns jogos veio a notícia do Palmeiras e estar com ele e os companheiros - disse.

Rômulo ainda não estreou pelo Palmeiras, mas ele e Veiga estão à disposição de Abel para jogar na quinta-feira (11). A equipe enfrenta o Liverpool, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.