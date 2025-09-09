Ex-treinador rival comenta trabalho de Abel no Palmeiras: ‘Deveria ser Deus’

Em reta final de contrato com o Palmeiras, Abel Ferreira teve seu trabalho exaltado por Luis Zubeldía, ex-treinador do São Paulo. Em entrevista, o técnico argentino afirmou não entender os questionamentos sobre o desempenho do português no comando do Verdão.

À frente do Palmeiras desde o fim de 2020, Abel soma dez títulos, incluindo duas conquistas da Libertadores. Com isso, está empatado na liderança histórica dos técnicos mais vitoriosos do clube, ao lado de Osvaldo Brandão.

Abel (Ferreira) teria que ser uma espécie de Deus no Palmeiras, porém seguem (torcida e imprensa) o questionando - afirmou Zubeldía, em entrevisata à ESPN.

Após a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo no dia 13 de setembro, quando enfrenta o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente na terceira colocação, a equipe comandada por Abel Ferreira está atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm jogos a mais.

Na sequência, o Verdão volta as atenções para a disputa da Copa Libertadores. Após eliminar o Universitario, do Peru, o Palmeiras enfrenta o River Plate nas quartas de final. A partida de ida será em Buenos Aires, e a vaga será decidida no Allianz Parque, uma semana depois.

Abel Ferreira está à frente do comando técnico do Palmeiras desde o fim de 2020 (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Convocados do Palmeiras na Data Fifa

Ao todo, o Palmeiras teve seis jogadores convocados na última Data Fifa: Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai), Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai), Flaco López (Argentina) e Andreas Pereira (Brasil).

Todos eles cumprem seus últimos compromissos nesta terça-feira (9) e estarão à disposição da comissão técnica para o jogo contra o Internacional.