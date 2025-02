O Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Mancha Verde, fundada a partir de uma torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, vai entrar na avenida na madrugada deste sábado (1º) no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no primeiro dos dois dias de desfile paulista do carnaval 2025. prevista para ser a quarta escola de samba na ordem do desfila, a Mancha Verde deve entrar no Anhembi por volta das 2h15 (de Brasilia). Os Desfiles de Escola de Samba de São Paulo serão transmitidos pela TV Globo e pelo Globoplay.

A história da Mancha Verde

A Mancha Verde, conhecida por sua origem como torcida organizada do Palmeiras, transformou-se em escola de samba no início de 1995. Este processo iniciou-se após um incidente que resultou na extinção de sua antiga entidade jurídica. A formalização junto à União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP) marcou a nova fase do grupo. A transição foi motivada por um confronto com a torcida Independente, do São Paulo, que levou a uma decisão judicial pela extinção da torcida. Em 18 de outubro de 1995, a criação do Grêmio Recreativo Cultural Bloco Carnavalesco Mancha Verde foi oficializada, mantendo o espírito original do grupo.

Enredo e samba da Mancha Verde

Neste ano, a Mancha Verde vai homenagear a fé do povo baiano, com o enredo "Bahia, da fé ao profano", tema inspirado no documentário do produtor Gastão Netto.

Veja a letra do samba-enredo:

Compositores: Wladi Nascimento, Edinho Gomes, Myngal, Felipe Mussili e Gilson Bernini

Felicidade tá no som de Salvador (bis)

O corpo ginga nas ladeiras do Pelô

Meu verde manto é paixão pra vida inteira

Mancha guerreira!

Axé, abre os caminhos

No balanço desse mar

Nosso cortejo tem encanto e magia

“Mainha” veio me abençoar

Na paz de Oxalá, sagrada Bahia

Rezei pro santo, pedi no gongá

Deixei as velas pro meu orixá

Eu tô com a guia no pescoço

E o patuá no bolso

Minha fé vai me guiar

Eparrey oyá odoyá… eparrey oyá, odoyá

Ora yeyê ô mamãe Oxum

Tem baiana enfeitada, perfumada pra sambar

Laroyê Exu e mojubá… laroyê Exu e mojubá

Água de cheiro na lavagem do Bonfim

Bom Jesus dos Navegantes

Firmei ponto no altar

Tem energia no batuque do tambor

É um legado minha ancestralidade

As divindades conduzindo a embarcação

Festejar é tradição, “baianidade”

Bota dendê que meu samba vem no cheiro

É saboroso o tabuleiro de iaiá

Vem brindar, purificar a alma e o coração

Sentir na pele a pura emoção

“Descer sambando” a swingueira

Já me benzi, embarquei nessa levada

Meu amuleto é a “fitinha abençoada”