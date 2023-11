Neste aspecto, os clubes com melhor desempenho são o Santos de 2019, com 74 pontos, e o Internacional de 2022, com 73 pontos. No entanto, essas pontuações foram atingidas apenas uma vez na história, o que pode distorcer a conta. Ampliando o recorte e considerando os últimos cinco campeonatos - o que contempla os dois melhores segundos colocados - os vices fizeram, em média, 72 pontos, o número que servirá de referência para o nosso cálculo.