Saiba quando o Palmeiras voltará a jogar no Allianz Parque

Casa alviverde foi interditada (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras segue atuando longe do Allianz Parque nas partidas como mandante no Paulistão e, dentro de um curto prazo, ainda não deve contar com o estádio novamente.

A WTorre, Real Arenas e a Soccer Grass, empresas que administram a casa alviverde, realizam a reforma do gramado do local. O composto necessário para melhorar a grama sintética começou a ser entregue nesta semana.

Devido às obras, existe a expectativa de que o Palmeiras volte a jogar no Allianz Parque somente em uma hipotética final do Paulistão, entre os dias 31 de março e 7 de abril. A informação foi publicada inicialmente pelo portal "Nosso Palestra". Contudo, também existe uma promessa de disponibilização do estádio a partir de 12 de março.

O time treinado por Abel Ferreira está classificado para o mata-mata do Estadual e, com 25 pontos, ocupa a primeira posição geral da primeira fase. O Santos tem 22 pontos e persegue o Verdão pela melhor colocação.

Caso garanta o primeiro lugar geral, o Palmeiras atuará no Allianz Parque na segunda partida da final do Paulistão. Além disso, ganha direito a decidir o jogo único das quartas de final e a segunda partida da semi em sua casa.

Palmeiras não atua no Allianz Parque desde a terceira rodada do Paulistão (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)