Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 18/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 18/06/2024 - 11:08

Dudu recuou no acerto com o Cruzeiro, anunciado no último final de semana, e o Palmeiras gostaria de manter a transferência, inicialmente. Contudo, o clube trata com naturalidade a mudança de cenário, e o técnico Abel Ferreira também.

Apesar de conceder o "ok" para a negociação — que girava em torno de 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões) — o Verdão sempre teve a clareza que, se o jogador recuasse, seria normalmente reintegrado ao elenco, segundo apurou o Lance!. A presidente Leila Pereira manifestou essa situação de forma pública, inclusive.

Dudu e Leila Pereira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

— Ele tem o direito, mas eu não gostaria que isso acontecesse (desistência na negociação). Tudo na vida tem um ciclo que se inicia e um que se encerra. Tivemos momentos lindos e acredito que chegou ao fim o ciclo do Dudu no Palmeiras. (...) O Palmeiras e o Cruzeiro formalizaram o acordo para ele ir no meio do ano. É só ele cumprir o que ele se comprometeu. Não tem problema nenhum (se não assinar com o clube mineiro). De forma tranquila, ele é atleta do Palmeiras. Se ele ficar, vai ficar até dezembro de 2025 — disse a mandatária, em entrevista ao SporTV.

Abel Ferreira também não guarda mágoas da situação. Ele ressaltou a relação profissional que tem com Dudu no Palmeiras e espera o retorno do atacante, apesar de considerar que houve erros no episódio.

— Como a presidente falou, ele tem contrato até 2025, e meu desejo é que rapidamente possa voltar a fazer gols, atacar, defender. É o que esperamos de um jogador do nível dele — disse o treinador, que respondeu como lidará com a volta do atleta:

Como Deus lida conosco. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. — Abel Ferreira

Dudu sempre foi titular absoluto com Abel (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Dudu quase saiu do Verdão e mudou de ideia

Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Dudu buscou a negociação com o Cruzeiro, mas recuou após a repercussão e conversas com pessoas próximas e torcedores alviverdes. O Verdão considerou a proposta mineira como vantajosa, e o jogador a viu como irrecusável.

Apesar disso, antes das conversas com a Raposa, a vontade do atleta era de renovar seu contrato por mais anos com o Verdão. O atual vínculo é válido até o fim de 2025, com cláusula de renovação automática através de meta de partidas.