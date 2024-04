Sai, lei do ex! Inter pode ter duas crias do Palmeiras como titulares em Barueri

Wesley marcou o primeiro gol do Inter no Brasileirão 2024 (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 17/04/2024 - 10:00 • São Paulo

O Palmeiras enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (17), na Arena Barueri, em jogo válido pela 2ª rodada do Brasileirão 2024.

Buscando a sua segunda vitória na competição, o time de Abel Ferreira deve reencontrar velhos conhecidos que hoje defendem o Colorado. Ao todo, seis jogadores do atual elenco do Inter já passaram pelo Palmeiras, porém apenas três podem ser titulares hoje.

O volante Bruno Henrique, capitão do Deca Brasileiro do Verdão, e também as duas crias da Academia, Vitão e Wesley, brigam por uma vaga entre os 11 do time de Eduardo Coudet.

Alan Patrick e Hyoran, outros dois jogadores que passaram pelo Palmeiras, estão no departamento médico e não enfrentam o atual bicampeão brasileiro.

Enquanto o Inter está recheado de jogadores em seu elenco que já vestiram o manto do Maior Campeão do Brasil, no Palmeiras, apenas o goleiro reserva Marcelo Lomba tem passagem pelo Colorado.

O provável Internacional para pegar o Palmeiras é: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Gomes (Bruno Henrique) e Mauricio; Wesley, Wanderson e Borré.

Invicto no ano com o time titular, o Inter só tem uma derrota nesta temporada (assim como o Palmeiras) e também estreou com vitória no Brasileirão, quando bateu o Bahia no Beira-Rio por 2 a 1.