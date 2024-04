Palmeiras goleou a Ponte Preta na última visita à Barueri (Foto: Danilo Martins Yoshioka/Podporco)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 17/04/2024 - 07:12 • São Paulo

Após contar com o Allianz Parque na semifinal e na grande final do Paulistão 2024, o Palmeiras se prepara para retornar para a Arena Barueri nesta noite de quarta-feira (17).

O Verdão conta com um ótimo aproveitamento no estádio onde vai encarar o Internacional, em jogo válido pela 2ª rodada do Brasileirão 2024.

Em cinco jogos na Arena Barueri nesta temporada, o Palmeiras tem quatro vitórias e um empate, em partidas todas válidas pelo Paulistão.

O Verdão está invicto em Barueri há sete partidas e conta com um ótimo retrospecto atuando na sua 'segunda casa', em 39 jogos, foram 25 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 73 gols marcados e 31 gols sofridos.

Na temporada de 2023, o clube também precisou visitar a Arena Barueri na reta final do Brasileirão, e só saiu derrotado do clássico contra o Santos, inclusive ganhando do Internacional por 3 a 0.

Apesar de ter o Allianz Parque para o jogão contra o Flamengo no próximo domingo (21), o Palmeiras voltará para Barueri para encarar o Athletico-PR e o Vasco, pela sexta e oitava rodada do Brasileirão 2024.