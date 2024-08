Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 09:07 • São Paulo (SP)

Os dias do Palmeiras não têm sido nada fáceis nas últimas semanas. Isso porque o time comandado por Abel Ferreira vem de uma sequência negativa no Brasileirão e com risco de queda precoce na Copa do Brasil. O Verdão, que está acostumado com grandes conquistas recentes, passa por uma oscilação que colocará à prova a força mental do time nesta semana.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Após empatar com o Internacional pelo Brasileirão, no domingo, o Palmeiras já volta suas forças para a decisão na Copa do Brasil. O time perdeu o primeiro jogo para o Flamengo, por 2 a 0, e agora precisa reverter o resultado negativo diante de sua torcida, nesta quarta-feira (7), no Allianz Parque.

Autor do gol do empate palmeirense nesta 21ª rodada do Brasileirão, o atacante Rony, que voltou a marcar após seis jogos passados em branco - a última vez havia sido contra o Bahia, pela 15ª rodada do Nacional -, também tenta superar o baixo desempenho pessoal, o que ocasionou a duras críticas por parte da torcida. Para o atacante, o Verdão vai superar a má fase.

- Eu acredito nessa equipe, nesse elenco que trabalha e se cobra muito. E que em todos os treinos procura melhorar, fazer o seu melhor dentro de campo. Lutar até o fim. Esse é o Palmeiras que se cobra muito e tem a plena confiança do treinador, e sabe que só nós podemos sair da situação. Tudo é uma fase e com trabalho e a força que o elenco tem, vamos dar a volta por cima, pode esperar - disse Rony, após o empate com o Internacional, no Beira-Rio.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Rony disputou os últimos seis jogos do time, sendo quatro como titular e dois como reserva utilizado no decorrer da partida. No Brasileirão, o time não vence há três rodadas e é o terceiro colocado, com 37 pontos, mas pode perder a posição caso o Fortaleza vença o Cruzeiro nesta segunda-feira (8), no encerramento da rodada.