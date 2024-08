Rony quebra marca histórica na Libertadores em derrota do Palmeiras para Botafogo

Rony atingiu marca histórica com a camisa do Palmeiras na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 23:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Palmeiras, Rony se tornou o brasileiro com mais assistências na história da Libertadores na derrota para o Botafogo. O camisa 10 chegou a 18 passes decisivos para gols com a bola açucarada dada para Maurício balançar as redes na etapa inicial.

O atleta ultrapassou a marca que pertencia a Marcelinho Carioca, que havia dado 17 assistências na competição. Agora, o centroavante visualiza a marca de 26 assistências de Riquelme, que lidera a estatística no torneio.

Na temporada atual, Rony tem pelo menos mais uma partida a ser realizada contra o Botafogo, pelo confronto de volta das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras precisa reverter a desvantagem para seguir vivo na competição.

O centroavante também é o maior artilheiro do Verdão na história do torneio continental com 22 gols marcados. O atleta está na frente de nomes como os de Raphael Veiga, Alex, Scarpa, Gustavo Gómez e Borja.