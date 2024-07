Richard Rios valoriza e Palmeiras pode faturar até 15 vezes o que investiu no volante

Richard Rios tem dois títulos com a camisa do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 15/07/2024 - 12:55 • São Paulo

Após brilhar com a Colômbia na Copa América, o volante Richard Rios retorna ao Palmeiras com status de titular para a disputa dos três campeonatos que o Verdão tem para buscar nesse segundo semestre de 2024.

Muito valorizado no mercado, o atleta de 24 anos deve receber propostas e a diretoria alviverde já busca se resguardar do assédio europeu pelo futebol do colombiano.

Com uma multa rescisória de 20 milhões de euros (cerca de 116 milhões de reais), Rios pode render um pouco mais de 15 vezes do valor que foi investido pelo clube para contratá-lo, após o Paulistão do ano passado.

Richard Rios foi comprado pelo Palmeiras por R$ 6 milhões por 60% do passe do jogador que era do Guarani. A diretoria alviverde ainda comprou mais 10% do jogador por R$ 1,5 milhão.

O Guarani segue com 14%, o Flamengo, seu clube formador, com 6%, e o jogador é dono dos outros 10%.

De volta ao Palmeiras nesta semana, Richard Rios e seu estafe devem sentar com o alviverde imponente para discutir e ouvir do clube quais os planos para o volante neste segundo semestre, lembrando que a janela para transferências internacionais fecham somente no final de agosto.

Com 29 jogos, dois gols e uma assistência pelo Verdão nesta temporada, Richard Rios tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026