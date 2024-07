Zé Rafael e Murilo iniciam transição física no Palmeiras

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 15:07 • São Paulo (SP)

O Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo (14), na Academia de Futebol, após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, com dois reforços: o volante Zé Rafael e o zagueiro Murilo iniciaram o processo de transição física para voltarem a campo pelo Verdão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Palmeiras vive expectativa de usar reforços para ‘decisão’ contra o Botafogo

Murilo se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Zé Rafael melhora de uma lesão na coxa direita. A dupla iniciou o processo de transição física e participou de parte da atividade com o elenco, além de cumprir outros trabalhos de forma separada.

O zagueiro Vitor Reis, titular nos últimos quatro jogos, justamente na vaga de Murilo, comentou sobre o momento positivo na carreira.

➡️ Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados!

- As coisas aconteceram muito rápido na minha vida, não imaginei que ia ser assim. Converso com a minha família direto sobre isso. Eu tento não ligar muito para rede social, ficar em paz com a minha família, com calma. Foi tudo muito rápido, titularidade… Eu tento fazer o meu trabalho no dia a dia, ficar calmo para na hora do jogo eu estar tranquilo para poder jogar o meu futebol - disse a Cria da Academia.

O time comandado por Abel Ferreira volta a campo nesta quarta-feira (17) para enfrentar o Botafogo, às 21h30, no Nilton Santos, em duelo que vale a ponta da tabela.