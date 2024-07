Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 16:29 • São Paulo (SP)

A CBF disponibilizou o áudio que mostra a conversa entre os comandantes do VAR e o árbitro do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, sobre o gol anulado da equipe mineira (confira no vídeo acima!). A partida terminou 2 a 0 para o Verdão.

No lance em questão, Lucas Silva retoma a bola para o Cruzeiro, que avança ao ataque e o próprio volante anota o gol de empate sobre o Palmeiras. Porém, o árbitro de vídeo acionou o juiz Davi de Oliveira Lacerda para analisar uma possível falta do atleta da Raposa em Zé Rafael, na origem da jogada.

Após revisão do VAR, foi anotada falta de Lucas Silva sobre Zé Rafael em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Reprodução / CBF)

Na conversa, responsáveis pelo VAR analisaram que houve "braço nas costas" e "possível laço embaixo" de Lucas Silva em Zé Rafael. O árbitro acatou a recomendação e anulou o gol.

O ocorrido gerou revolta na torcida do Cruzeiro, e o CEO, Alexandre Mattos, afirmou que o clube tomará providências a respeito.

Para Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, o VAR agiu para corrigir o que seria um erro do árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que não assinalou falta com a bola rolando.