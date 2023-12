Nesta quinta-feira (7), foi realizada a cerimônia do Prêmio Bola de Prata da ESPN. Destaque do Palmeiras, Endrick ganhou dois troféus: revelação do Brasileirão e gol mais bonito do campeonato. Após a premiação, o atacante falou sobre as conquistas e disse gostar de momentos decisivos. Veja detalhes no vídeo acima: