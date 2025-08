Palmeiras segue preparação para Derby com presença de reforço; veja escalação

O Palmeiras deu sequência à preparação para o jogo de volta contra o Corinthians, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. O elenco realizou uma atividade tática posicional, ensaiou jogadas de bola parada e encerrou o dia com um trabalho recreativo.

Palmeiras eleva receitas com Mundial, supera meta e mira arrecadação bilionária

Com problema na coxa, Bruno Fuchs cumpriu cronogramado com o Núcleo de Saúde e Perfomance (NSP), enquanto Murilo seguiu em transição. Já Khellven, anunciado oficialmente na última segunda-feira (4), fez aquecimento com o restante do elenco e, posteriormente, trabalho físico à parte. O lateral, no entnato, não estará à disposição da comissão técnica.

Após poupar os titulares na viagem a Salvador, Abel Ferreira vai escalar o time com força máxima. Com isso, Aníbal Moreno e Mauricio retornam ao meio de campo, enquanto o ataque deve ser formado por Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.

Contratado nesta janela de transferências, Sosa passou por um breve período de adaptação física antes de assumir uma vaga entre os titulares. Com duas assistências até aqui, o atacante agradeceu ao elenco pela rápida integração ao clube.

- Eu estava falando isso com os meus companheiros. Acredito que, graças a eles, eu pude me adaptar bem porque eu cheguei aqui e eles me ajudaram muitíssimo. Queria, inclusive, agradecer a todos e acredito também que tem o trabalho do dia a dia, como se treina, como todos se portam, todos os funcionários que trabalham com a gente. Isso tudo ajuda muito o jogador que chega - afirmou o atacante paraguaio.

Ramón Sosa retorna à escalação titular do Palmeiras após ser reserva no empate contra o Vitória (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a derrota por 1 a 0 no confronto de ida, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Caso triunfe por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.