Confira retrospecto do Palmeiras em jogos apitados por Daronco

A arbitragem do confronto de ida entre Palmeiras e Corinthians, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, foi alvo de críticas da diretoria alviverde, que encaminhou ofício à CBF solicitando esclarecimentos e alegando prejuízos severos após a condução do jogo na Neo Química Arena. Para a partida de volta, o árbitro escalado é Anderson Daronco.

O profissional já apitou 45 partidas do Palmeiras em diferentes competições, com 26 vitórias, nove empates e dez derrotas do time. O aproveitamento do Verdão nesses jogos é de 64%.

Nessas partidas, o Palmeiras recebeu 85 cartões amarelos e teve seis expulsões. Em contrapartida, os adversários foram advertidos com 106 amarelos e cinco vermelhos. Nas cobranças de pênalti, o Verdão possui ampla vantagem: dez a favor e apenas dois contra.

Esta, inclusive, não será a primeira partida do Palmeiras comandada por Anderson Daronco na atual edição da Copa do Brasil. Na fase anterior, o árbitro apitou a vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, no Allianz Parque. Os gols foram marcados por Flaco López e Estêvão, que balançou as redes duas vezes antes de deixar o clube rumo ao Chelsea após o Mundial.

Anderson Daronco será o responsável por apitar a partida entre Palmeiras e Corinthians, pela Copa do Brasil (Foto : Luis Moura / WPP - Gazetapress)

Confira dados do Palmeiras em partidas apitadas por Daronco

Jogos apitados: 45

45 Vitórias: 26

26 Empates: 9

9 Derrotas: 10

10 Aproveitamento: 64%

Disciplinar – Palmeiras

Cartões amarelos: 85

85 Cartões vermelhos: 6

6 Pênaltis a favor: 10

Disciplinar – adversários

Cartões amarelos: 106

106 Cartões vermelhos: 5

5 Pênaltis contra: 2

*Números fornecidos pelo site Sofascore

Relembre ofício enviado pelo Palmeiras à CBF

O Palmeiras enviou nesta quinta-feira um ofício à Comissão de Arbitragem da CBF questionando o trabalho da equipe de arbitragem – incluindo o VAR – no Derby realizado ontem em Itaquera. O clube entende que foi severamente prejudicado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e quer explicações sobre decisões tomadas pelo árbitro de campo (Wilton Pereira Sampaio) e pelo VAR (Braulio da Silva Machado) em lances cruciais da partida.