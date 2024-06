Gómez faz melhor atuação no ano e quebra recorde histórico pelo Palmeiras

Gómez comemora mais um gol com a camisa do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 02/06/2024 - 18:52 • São Paulo

Gustavo Gómez foi o grande nome da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Criciúma neste domingo (2), no Heriberto Hulse, ao marcar o primeiro gol do Verdão e dar assistência para Lázaro fazer o tento que garantiu a quarta vitória do clube neste Brasileirão.

Com uma queda de rendimento ao final da temporada passada e uma lesão no início desse ano, o zagueiro marcou o seu primeiro gol em 2024 somente no mês passado, diante do Liverpool-URU, e agora já marca o seu terceiro, que faz ele ultrapassar Luís Pereira e se tornar de maneira isolada, o zagueiro com mais gols na história do Verdão, com 37 gols.

Diferente de outras temporadas, pelo menos até aqui, Gómez não tem nenhum gol de cabeça e os três tentos que marcou foram de pênalti.

Ao final da partida, Gómez celebrou o resultado e exaltou o espírito da equipe de nunca desistir:

- Feliz pela vitória. Acho que nosso time tem uma identidade de nunca desistir independente do resultado. Nosso time sempre trabalhou, melhoramos no segundo tempo. O Brasileirão é muito difícil, o mais difícil do mundo. Sabíamos que hoje seria difícil, mas graças a Deus conseguimos os três pontos. - finalizou o camisa 15.

Gómez tomou o terceiro cartão amarelo, mas já iria desfalcar o Palmeiras de qualquer jeito, uma vez que se apresenta na Seleção Paraguaia para a Data FIFA e também a disputa da Copa América.