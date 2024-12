O Palmeiras conhecerá seus adversários do novo Mundial de Clubes da Fifa nesta quinta-feira (5). O alviverde é um dos cabeças de chave do sorteio, que ainda tem os brasileiros Flamengo e Fluminense nessa mesma condição. O Verdão já tem uma ideia de quais são seus possíveis adversários na fase de grupos porque existem algumas regras e restrições estabelecidas pela entidade máxima do futebol.

continua após a publicidade

➡️ CBF toma decisão sobre presença de torcida em Cruzeiro x Palmeiras; leia

No Pote 2, o Palmeiras tem quatro potenciais adversários: Chelsea, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Porto. Por outro lado, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e RB Salzburg enfrentarão os representantes europeus do Pote 1 devido ao Ranking da Fifa.

Estêvão e Raphael Veiga comemora gol contra o Fortaleza no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Já dentre os rivais do Pote 3, o Palmeiras tem como opções o Al-Hilal, Wydad Casablanca, Al-Ahly, León, Monterrey e Ulsan. Botafogo e Boca Juniors também estão nesse pote, mas não podem enfrentar o Palmeiras ou outros times da Conmebol por serem representantes da mesma confederação.

continua após a publicidade

O único pote que não possui restrições de adversários é o Pote 4. São oito equipes disponíveis no sorteio e que podem compor o grupo do alviverde. São eles: Al Ain, Auckland City, Espérance de Tunis, Inter Miami, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders e Urawa Red Diamonds.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Se o Palmeiras for sorteado no Grupo A ou B?

Há também uma regra estabelecida pela Fifa sobre os cabeças de chave que cairão nos grupos A ou B e que impacta diretamente no adversário do Pote 4.

continua após a publicidade

De acordo com a definição da competição, caso o Palmeiras seja sorteado no Grupo A, o clube enfrentará o Inter Miami por questões logísticas. A equipe de Messi e Suárez será a responsável por sediar a primeira partida da história no novo formato do Mundial de Clubes.

Para o Grupo B, o adversário do Palmeiras será o Seattle Sounders, também da MLS, dos EUA. Pelo mesmo motivo logístico, o clube norte-americano também fará sua estreia em casa, no Lumen Field.

Veja a divisão de potes para o sorteio do novo Mundial de Clubes da Fifa que acontece nesta quinta-feira (5).