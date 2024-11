Veja o que o Palmeiras precisa para conquistar o título do Brasileirão

Com a derrota por 3 a 1 para o Botafogo, em pleno Allianz Parque, o Palmeiras não depende mais de seus próprios resultados para conquistar o título do Brasileirão. Na última terça-feira (26), equipe paulista viu o rival ampliar para três pontos a vantagem na tabela, com apenas duas rodadas restantes.

Para conquistar o tricampeonato, o Verdão precisa, ao menos, igualar a pontuação do Botafogo na tabela de classificação, uma vez que teria vantagem no número de vitórias, principal critério de desempate do torneio.

Assim, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer as últimas duas partidas e torcer por um tropeço do rival carioca, seja contra Internacional ou o São Paulo.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minsa Gerais (UFMG), o Palmeiras possui 24,1% de chances conquistar o título, contra 75% do Botafogo. Internacional, com 0,76%, e o Fortaleza, com 0,14%, fecham a lista.

Entenda os cenários do Palmeiras

Caso some seis pontos nas últimas duas rodadas, o Palmeiras precisará torcer por uma derrota do Botafogo.

Se somar quatro pontos, o Verdão dependerá de um tropeço do Botafogo, que precisará conquistar apenas um ponto nas últimas duas rodadas.

Já se conquistar apenas uma vitória, o Palmeiras terá de contar com duas derrotas seguidas do Botafogo para manter suas chances de título na competição.

Palmeiras perdeu para o Botafogo por 3 a 1, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Agenda do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras volta a campo no dia 4 de dezembro, quando enfrenta o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para manter o sonho do tricampeonato vivo e não depender de outros resultados, a equipe paulista precisará vencer a Raposa, que, por sua vez, luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores após perder a final da Sul-Americana para o Racing.