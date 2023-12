Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que fará de tudo para manter o técnico Abel Ferreira no clube. Após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro nesta quarta-feira (6), que confirmou o título brasileiro do Verdão, o a dirigente concedeu entrevista para o canal SporTV e falou sobre o futuro do treinador, que tem proposta do Al-Saad, do Qatar.