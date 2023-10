Pela equipe principal do Verdão, o camisa 9 soma 2179 minutos e 11 gols marcados. Entre os atacantes do atual elenco, é o que precisa de menos tempo para marcar, garantindo um tento a cada 198 minutos de jogo. Com 16 anos de idade e três meses, Endrick se tornou o jogador mais jovem a marcar na história do Alviverde. O gol aconteceu na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão do ano passado.